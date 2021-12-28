وزير الصحة البريطاني: لن نفرض المزيد من قيود كورونا قبل حلول…

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سكاي نيوز – قال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، اليوم الاثنين، إن الحكومة لن تفرض أي قيود جديدة متعلقة بفيروس كورونا قبل حلول العام الجديد.
وأكد جاويد ضرورة أن “يظل الناس على حذر” عند المشاركة في احتفالات رأس السنة الجديدة، وأن يخضعوا لاختبارات كورونا قبل حضور الأحداث، مضيفا: “احتفلوا في الأماكن المفتوحة إذا استطعتم، أما إذا كنتم في مكان مغلق فاعملوا على تأمين التهوية”.
ولم يستبعد جاويد إمكانية اتخاذ مزيد من الإجراءات في يناير 2022، وقال إن الحكومة “سترى” ما إذا كانت البيانات تشير إلى الحاجة لإجراءات وقيود جديدة.
وأكد: “ننظر إلى البيانات على أساس يومي، وهذا لم يتغير خلال فترة عيد الميلاد، ولكن لن تكون هناك إجراءات أخرى قبل حلول العام الجديد”.
هذا وأبلغت بريطانيا، اليوم الاثنين، عن تسجيل رقم قياسي لعدد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في يوم عيد الميلاد، وبلغت 113628 إصابة، كما تم تسجيل 98515 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.
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