مال وأعمال

أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوع

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وكالات – صعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها فيما يزيد على أسبوع، اليوم الاثنين، حيث غطى تجدد المخاطر على نمو الاقتصاد العالمي، بسبب زيادة الإصابات بالمتحور أوميكرون، على أثر ارتفاع الدولار.

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واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1807.50 دولار للأونصة بحلول الساعة 1839 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 17 ديسمبر عند 1813.38 دولار في وقت سابق من الجلسة.

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وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.2% عند التسوية إلى 1808.80 دولار للأونصة.

وارتفع مؤشر الدولار من أضعف مستوياته خلال أسبوع تقريبا، مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

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واستقرت الفضة عند 22.94 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 0.7% إلى 967.43 دولار.

وصعد البلاديوم 0.1% إلى 1950.24 دولار للأونصة، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 22 نوفمبر.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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