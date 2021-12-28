أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوع

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وكالات – صعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها فيما يزيد على أسبوع، اليوم الاثنين، حيث غطى تجدد المخاطر على نمو الاقتصاد العالمي، بسبب زيادة الإصابات بالمتحور أوميكرون، على أثر ارتفاع الدولار.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1807.50 دولار للأونصة بحلول الساعة 1839 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 17 ديسمبر عند 1813.38 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.2% عند التسوية إلى 1808.80 دولار للأونصة.
وارتفع مؤشر الدولار من أضعف مستوياته خلال أسبوع تقريبا، مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
واستقرت الفضة عند 22.94 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 0.7% إلى 967.43 دولار.
وصعد البلاديوم 0.1% إلى 1950.24 دولار للأونصة، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 22 نوفمبر.
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