فرنسا تقلص المدة اللازمة للتطعيم بجرعة معززة من لقاح كورونا

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– قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، يوم الإثنين، إن استخدام جرعة رابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد هو “احتمال وارد”.
كما أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، أنه استجابة للانتشار السريع لمتغير “أوميكرون”، قلصت الحكومة المدة اللازمة لأخذ جرعة معززة ثالثة إلى ثلاثة أشهر، بعد أن كانت أربعة.
وأوضح كاستيكس أيضا أنه اعتبارا من يوم الاثنين وعلى مدار الأسابيع الثلاثة المقبلة، ستقتصر جميع التجمعات العامة على 2000 شخص للمناسبات في أماكن مغلقة، و5000 شخص للفعاليات في أماكن خارجية.
وأضاف أن استهلاك المشروبات والطعام سيتم حظره في وسائل النقل لمسافات طويلة، وسيصبح العمل في المنزل إلزاميا لمدة ثلاثة أيام على الأقل في الأسبوع حيثما أمكن ذلك.
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