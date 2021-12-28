الانتهاء من تحديث موقع الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع…

إسلام سالم _ قال المهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن قائمة المشروعات التي تتم دراستها وطرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، سيتم عرضها على الخريطة الاستثمارية بموقع وزارة الاستثمار حاليًا. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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