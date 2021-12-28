وزير قطاع الأعمال: نسعى لزيادة الحصة المطروحة من شركة كيما…

قال وزير قطاع الأعمال المهندس هشام توفيق، أن وزارته تسعى إلى طرح حصة إضافية من شركة كيما. أضاف خلال مؤتمر افتتاح توسعات مصنع كيما في أسوان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن خطة زيادة الحصة المطروحة من كيما، ستأتي فور تحقيق طفرة في ربحية الشركة على خلفية التوسعات وعمليات التطوير الجارية.

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