مال وأعمال

وزير قطاع الأعمال: نسعى لزيادة الحصة المطروحة من شركة كيما…

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قال وزير قطاع الأعمال المهندس هشام توفيق، أن وزارته تسعى إلى طرح حصة إضافية من شركة كيما.

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أضاف خلال مؤتمر افتتاح توسعات مصنع كيما في أسوان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن خطة زيادة الحصة المطروحة من كيما، ستأتي فور تحقيق طفرة في ربحية الشركة على خلفية التوسعات وعمليات التطوير الجارية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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