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الرئيس السيسي يتفقد مصنع اليوريا في أسوان.. ويشهد تدشين…

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يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان.

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وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيقوم كذلك بتفقد محطة سكك حديد أسوان، حيث يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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