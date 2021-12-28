الرئيس السيسي: هشام توفيق وزير قطاع الأعمال الأكثر حرصا على…

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال الحالي هو الأكثر حرصا على الإصلاح ضمن وزراء قطاع الأعمال الذين شهدهم.
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أضاف السيسي، أن توفيق أخبره بأنه تم بناء فيلات وشاليهات وبيوت مخالفة على أراضي شركات قطاع الأعمال.
وقال السيسي: ” كل مصنع موجود به أرض غير مستغلة، كان يتم إنشاء جمعية للبناء عليها، دون حساب، وكان تحميل مصروفات الكهرباء والغاز والمياه الخاصة بهذه البنايات على الشركة”.
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