الرئيس السيسي: هشام توفيق وزير قطاع الأعمال الأكثر حرصا على…

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال الحالي هو الأكثر حرصا على الإصلاح ضمن وزراء قطاع الأعمال الذين شهدهم.

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أضاف السيسي، أن توفيق أخبره بأنه تم بناء فيلات وشاليهات وبيوت مخالفة على أراضي شركات قطاع الأعمال.

وقال السيسي: ” كل مصنع موجود به أرض غير مستغلة، كان يتم إنشاء جمعية للبناء عليها، دون حساب، وكان تحميل مصروفات الكهرباء والغاز والمياه الخاصة بهذه البنايات على الشركة”.