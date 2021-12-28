الرئيس السيسي: أهلا وسهلا بالقطاع الخاص في إدارة الشركات…

دوت الخليج _ قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مستثمر القطاع الخاص لا يجد مشكلة في تطوير وتحديث مشروعاته ومصانعه، بسبب أنه يدير بكفاءة ولا يعرف الخواطر في إدارته لمشروعه.

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح توسعات مصنع كيما بأسوان: “حدوث ذلك في قطاع الأعمال لن يأتي إلا بدخول القطاع الخاص كشريك في مشروعات قطاع الأعمال”.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: “أهلا وسهلا بالقطاع الخاص في إدارة الشركات الحكومية، نحن نحتاجكم، والسنوات الماضية أثبتت أن الإدارة الحكومية للشركات ليست كفء”.