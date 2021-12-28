الرئيس السيسي: تحرير أسعار الأسمدة ودعم المزارعين نقدا أساس…

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تحرير أسعار الأسمدة وصرف دعم نقدي للمزارعين بدل من شكائر الأسمدة هو أحد أهم أدوات ضبط منظومة صناعة الأسمدة.

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وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مشروع تطوير مصنع كيما في أسوان، أن الإدارة الرشيدة والحكومة وضبط تكاليف التشغيل، هي أساس الحفاظ على الشركات ومنع تدهورها.