الرئيس السيسي: تحرير أسعار الأسمدة ودعم المزارعين نقدا أساس…

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تحرير أسعار الأسمدة وصرف دعم نقدي للمزارعين بدل من شكائر الأسمدة هو أحد أهم أدوات ضبط منظومة صناعة الأسمدة.
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وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مشروع تطوير مصنع كيما في أسوان، أن الإدارة الرشيدة والحكومة وضبط تكاليف التشغيل، هي أساس الحفاظ على الشركات ومنع تدهورها.
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