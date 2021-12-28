- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أكد وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم كل الدعم اللازم لشركات قطاع الأعمال العام على مدار السنوات الماضية، مؤكدًا أن مصر أصبحت سادس أكبر منتج وخامس أكبر مصدر لليوريا على مستوى العالم.
وأعرب توفيق ـ في كلمة خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لأعمال تطوير وتوسعات مصنع الأسمدة في منطقة (كيما) بأسوان اليوم الثلاثاء، عن شكره وتقديره للرئيس لدعمه الكامل لشركات قطاع الاعمال العام.
وقال: إننا اليوم نشهد افتتاح شركتين في قطاعين هامين هما قطاع الأسمدة والغزل والنسيج وكلاهما له روافد خلفية قوية بالزراعة والتي تشهد نهضة بمشروعات الاستصلاح في الدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هشام توفيق: مصر أصبحت سادس أكبر منتج وخامس أكبر مصدر لليوريا… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.