هشام توفيق: مصر أصبحت سادس أكبر منتج وخامس أكبر مصدر لليوريا…

أكد وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم كل الدعم اللازم لشركات قطاع الأعمال العام على مدار السنوات الماضية، مؤكدًا أن مصر أصبحت سادس أكبر منتج وخامس أكبر مصدر لليوريا على مستوى العالم.

وأعرب توفيق ـ في كلمة خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لأعمال تطوير وتوسعات مصنع الأسمدة في منطقة (كيما) بأسوان اليوم الثلاثاء، عن شكره وتقديره للرئيس لدعمه الكامل لشركات قطاع الاعمال العام.

وقال: إننا اليوم نشهد افتتاح شركتين في قطاعين هامين هما قطاع الأسمدة والغزل والنسيج وكلاهما له روافد خلفية قوية بالزراعة والتي تشهد نهضة بمشروعات الاستصلاح في الدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات.