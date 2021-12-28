رئيس هيئة قناة السويس يشهد افتتاح فرع بنك مصر داخل مبنى…

إسلام فضل _ افتتح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، الفرع الجديد للبنك داخل مبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

وأكد الفريق أسامة ربيع، في بيان صارد اليوم الثلاثاء، حرصه على استكمال مسيرة التعاون مع بنك مصر، والذي يسهم من خلال فرعه الجديد في تقديم خدمات مصرفية متطورة ومتنوعة للعاملين في الهيئة، و تيسير الاستفادة من خدمات التمويل العقاري التي يتيحها البنك، لاسيما للعاملين الذين بلغوا سن التقاعد، انطلاقًا من الحرص الدائم على توفير أفضل مستوى من الخدمات والتيسير على العاملين.

من جانبه، أكد محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن تطلعه إلى توثيق أواصر التعاون مع هيئة قناة السويس، موضحًا أن هذا الفرع الجديد يسهم في توسيع شبكة فروع البنك إلى 748 فرعًا.

كما شهد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، توقيع بروتوكول للتعاون المشترك بين صندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة قناة السويس، وبنك مصر.

وبحسب البيان، يهدف بروتوكول التعاون المشترك إلى تعزيز التعاون في مجال تقديم خدمات التمويل العقاري للعاملين بالهيئة الذين بلغوا سن التقاعد وتقديم التيسيرات والتسهيلات اللازمة بما يتماشى مع جهود الدولة لتوفير مساكن ملائمة للمواطنين وتفعيلاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجهمورية بمنح قروض ميسرة للتمويل العقاري بفائدة 3%.

وقع بروتوكول التعاون، ممثلاً عن هيئة قناة السويس، إبراهيم بشارة مدير الإدارة المالية، وعماد الخواجة رئيس صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة، فيما وقع عن بنك مصر، إيهاب دره رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع بالبنك.