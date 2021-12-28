أسعار الغاز في أوروبا تتراجع 9% دون مستوى 1200 دولارا

روسيا اليوم _ تراجعت أسعار الغاز في أوروبا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 9% إلى دون مستوى 1200 دولار لكل ألف متر مكعب من الوقود الأزرق.

وتنخفض أسعار الغاز في البورصات الأوروبية لليوم الخامس على التوالي. ووفقا لما ذكرته وكالة “نوفوستي” فقد جرى تداول العقود الآجلة للغاز لشهر يناير المقبل اليوم ما بين 1135 – 1200 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز.

وفي 21 ديسمبر الماضي، سجلت أسعار الغاز في أوروبا أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث بلغت 2190.4 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز.

وعلى الرغم من هبوط أسعار الغاز لتسليم شهر يناير المقبل، إلا أن متوسط أسعار الغاز الآجلة للشهر المذكور تبلغ 1400 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز.

وتشهد أسواق الغاز في أوروبا موجة صعود منذ شهور، في ظل ارتفاع الطلب على الغاز وتراجع مخزوناته.