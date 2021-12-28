الذهب يرفع مكاسبه محليا بالتزامن مع الصعود العالمي

شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بواقع 3 جنيهات.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تعظيم مكاسب الملاذ الآمن عالميا الذي تداول فوق المستوى الرئيسي البالغ 1800 دولارا للأوقية.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، إن عيار 21 قفز إلى مستوى 795 جنيها، وذلك من إغلاق عند 792 جنيها بالأمس.

وجرى تداول عيار 18 عند 684 جنيها، وحوم عيار 24 حول 906 جنيها، فيما بلغ الجنيه الذهب مستوى 6 آلاف و360 جنيها.

وأفاد نجيب، بأن السعر العالمي للإداة الاستثمارية الآمنة وصل إلى 1817 دولارا للأوقية.

ونقلا عن ، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تراجع سعر الدولار وقادت المخاوف من انتشار سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا المعدن النفيس إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من شهر في معاملات نهاية العام.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1815.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1010 بتوقيت جرينتش مسجلة أعلى مستوى منذ 22 نوفمبر عندما بلغ 1816 دولارا.