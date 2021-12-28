سالك التابعة لصندوق الاستثمارات السعودي تستحوذ على 35% من…

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العربية دوت نت – أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك”، التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالكامل، عن إتمام صفقة الاستحواذ على مصنعين لسلخ ومعالجة اللحوم الحمراء في أستراليا بالشراكة مع شركة منيرفا فودز البرازيلية.
وحسب بيان الشركة السعودية، اليوم الثلاثاء، فقد دمجت “سالك” ومنيرفا فودز المصنعين بإنشاء شركة تحت مسمى “منيرفا فودز الأسترالية”.
وتمتلك “سالك” 35% من الشركة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية أكثر من مليون رأس من الماشية سنوياً، وتستهدف إنتاج وتسويق اللحوم الحمراء من الأغنام للأسواق العالمية، خاصة منطقة الخليج والشرق الأوسط.
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة سالك، سليمان بن عبد الرحمن الرميح، أن المشروع يساهم في تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي بالمملكة بخلق سلسلة من الاستثمارات الزراعية المستدامة في مناطق جغرافية متعددة حول العالم، لا سيما أن المملكة تستورد أكثر من 70% من احتياجها من اللحوم الحمراء، بواقع 550 ألف طن سنوياً.
ولفت الرميح إلى أن إقامة المشروع في أستراليا يأتي ضمن خطة توسيع الاستثمارات هناك بعد الاستحواذ الكامل على شركة مريديان فارمز الأسترالية عام 2019 التي تعمل في مجالَي زراعة الحبوب وتربية المواشي.
وتمتلك شركة “سالك” 31% من رأس مال شركة “منيرفا فودز” البرازيلية التي تدير أكثر من 25 مصنعاً للسلخ في أمريكا الجنوبية، وتصدر اللحوم الحمراء لأكثر من 100 دولة حول العالم، منها السوق السعودية، وهي شركة مدرجة في سوق الأسهم البرازيلية منذ عام 2007.
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