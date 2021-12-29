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بريطانيا تسجل حصيلة قياسية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا

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روسيا اليوم – سجلت بريطانيا، الثلاثاء، عددا قياسيا جديدا للإصابات اليومية بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” وسط انتشار متسارع لسلالة “أوميكرون”.

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وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية محدثة، بارتفاع حصيلة الإصابات بالمرض خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 129471 حالة مقابل 98515 في بيانات أمس الاثنين، لتصل إلى مستوى 12338676 حالة.

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وتعتبر حصيلة اليوم، التي لا تشمل البيانات من إسكتلندا وأيرلندا الشمالية، عددا قياسيا للإصابات الجديدة بفيروس كورونا حيث كان المعدل الأعلى السابق يبلغ 122186 حالة وتم رصده في 24 ديسمبر.

كما ذكرت الوزارة أنها سجلت 18 وفاة جديدة ناجمة عن المرض مقارنة مع 143 في إحصائية الإثنين، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في المملكة المتحدة إلى 148021.

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ويأتي ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا على خلفية انتشار متسارع لسلالة “أوميكرون” التي تعتبر أكثر عدوى من كل سابقاتها وتتضمن عددا قياسيا من الطفرات.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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