الذهب يتخلى عن مكاسبه بعد صعود الدولار

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وكالات – تخلت أسعار الذهب عن مكاسبها في أواخر التعاملات اليوم الثلاثاء مع صعود الدولار بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى في شهر بفعل توقعات بتزايد الطلب على المعدن النفيس وسط إشارات مؤخرا إلى تزايد التضخم.
وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 1810.30 دولار للأونصة بحلول الساعة 1810 بتوقيت جرينتش، منخفضا 0.03% بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 22 نوفمبر تشرين الثاني عند 1820 دولارا.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.11% إلى 1810.70 دولار.
وصعد مؤشر الدولار الأمريكي 0.126% أمام سلة من العملات الرئيسية، وهو ما يقلص جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.13% إلى 23.07 دولار للأونصة وزاد البلاتين 0.7% إلى 977.25 دولار.
وصعد البلاديوم 1.3% إلى 1996.10 دولار للأونصة بعد أن لامس أعلى مستوى في أكثر من شهر عند 2019 دولارا في وقت سابق من الجلسة.
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