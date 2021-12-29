فرنسا: إصابات كورونا اليومية تتجاوز 179 ألفا في زيادة قياسية…

وكالات – سجلت فرنسا يوم الثلاثاء إصابات جديدة قياسية بفيروس كورونا بلغ عددها 179807 حالات خلال 24 ساعة، وهو أكبر عدد من الإصابات اليومية حتى الآن منذ بدء الجائحة.

وسُجل العدد القياسي السابق يوم السبت وبلغ 104611 إصابة، وذلك بعد كسر العدد القياسي المسجل يوم 11 نوفمبر 2020 وهو 86852 بإصابات يومين متتالين زادت على 90 ألفا في اليوم الواحد في نهاية الأسبوع الماضي.

وكشفت الحكومة الفرنسية أمس الأول الاثنين عن إجراءات جديدة للحد من الإصابات من بينها وضع حدود قصوى للتجمعات الكبيرة، وحظر تناول الأطعمة والمشروبات في وسائل النقل العام وإلزام السكان بوضع الكمامات في الأماكن المفتوحة.