أسعار النفط تغلق مرتفعة مع توقعات بهبوط في مخزونات الخام…

وكالات – أغلقت أسعار النفط مرتفعة يوم الثلاثاء، وأنهى خام برنت الجلسة قرب 80 دولارا للبرميل رغم الانتشار السريع لمتحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون؛ بدعم من تعطلات في الإمدادات وتوقعات بهبوط آخر في مخزونات الخام الأمريكية.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 34 سنتا، أو 0.4%، لتسجل عند التسوية 78.94 دولار للبرميل في حين زادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 41 سنتا، أو 0.5%، لتغلق عند 75.98 دولار.

وجرى تداول الخامين كليهما عند أعلى مستوياتهما في شهر بدعم من مكاسب الأسهم الأمريكية.

وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش اند أسوشييتس في جالينا بولاية إيلينوي “سوق الأسهم يبدو أنها تتجه نحو إنهاء العام عند أو قرب مستويات قياسية مرتفعة، وهذا ينتقل بسهولة إلى مجال النفط وهو ما يدفع أسعار الخام للصعود.”

وقال جيوفاني ستونوفو محلل السلع الأساسية لدى (يو بي إس) “الدعم يأتي أيضا من تعطلات مجمعة للإنتاج في الإكوادور وليبيا ونيجيريا وتوقعات بهبوط كبير آخر في مخزونات الخام الأمريكية.”

وأعلنت الدول الثلاث المنتجة للنفط حالة القوة القاهرة هذا الشهر على جزء من إنتاجها النفطي بسبب مشاكل في الصيانة وإغلاقات لحقول نفطية.

وأظهر استطلاع أولي لرويترز يوم الاثنين أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة من المرجح أنها انخفضت لخامس أسبوع على التوالي بينما من المتوقع أن مخزونات البنزين استقرت الأسبوع الماضي.

وينتظر المستثمرون اجتماع مجموعة أوبك+ في الرابع من يناير الذي سيقرر فيه تحالف المنتجين ما إذا كان سيمضي قدما في زيادة مزمعة قدرها 400 ألف برميل يوميا في فبراير.

وفي اجتماعها السابق، تمسكت أوبك+ بخططها لزيادة الإنتاج لشهر يناير رغم ظهور أوميكرون.