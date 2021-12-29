دانة غاز الإماراتية تستلم 39 مليون دولار من عملياتها في مصر…

العربية نت _ أعلنت شركة دانة غاز الإماراتية، استلامها دفعة نقدية بقيمة 39 مليون دولار (143 مليون درهم) في شهر ديسمبر من الحكومة المصرية، لينخفض بذلك إجمالي المبالغ المستحقة للشركة في مصر إلى أقل من 30 مليون دولار وذلك عند أدنى مستوياتها منذ بدء دانة غاز لعملياتها التشغيلية في مصر في عام 2007.

وتمثل هذه الدفعة الجديدة استكمالاً للدفعات النقدية التي استلمتها الشركة على امتداد العام الجاري الذي شهدت خلاله تحسناً جذريًا في مستوى تحصيل مستحقاتها، ليرتفع إجمالي المبالغ المستلمة في مصر خلال عام 2021 بنسبة 130% لتصل إلى 184 مليون دولار (674 مليون درهم) مقارنة بـ 80 مليون دولار في العام الماضي.

واستثمرت دانة غاز ما يزيد على ملياري دولار منذ بدء عملياتها في مصر في عام 2007، لتصبح الشركة حالياً خامس منتج للغاز في الجمهورية، بمعدل إنتاج 29,200 برميل نفط مكافئ يومياً خلال الربع الثالث من العام الجاري.