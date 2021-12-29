تغطية الاكتتاب الخاص لشركة غزل المحلة لكرة القدم بقيمة 37…

تمت أمس الثلاثاء 28/12/2021 تغطية الاكتتاب الخاص لشركة غزل المحلة لكرة القدم، بمشاركة مؤسسات وأفراد مصريين (بقيمة 20 مليون جنيه)، وعرب (بقيمة 17 مليون جنيه).

ومن المقرر أن تعقد شركة غزل المحلة لكرة القدم جمعية عامة قريبًا لاعتماد نتائج الاكتتاب الخاص، والدعوة إلى الاكتتاب العام لزيادة رأس مال الشركة من 102 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه.

بدء تداول أسهم الشركة في البورصة المصرية خلال فبراير المقبل

وتبلغ الحصة المطروحة من أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم في الطرح الخاص والعام 135 مليون جنيه تمثل 67.5% من رأسمالها المستهدف والبالغ 200 مليون جنيه، حيث تستهدف الشركة القيد في البورصة المصرية وبدء التداول على الأسهم خلال شهر فبراير المقبل.

وستكون شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، أكبر مساهم في شركة غزل المحلة لكرة القدم بقيمة 65 مليون جنيه تمثل 32.5% من رأس المال، من خلال أسهم ممتازة تضمن لها تصويت مضاعف في الجمعيات العمومية، حيث كانت قد حصلت على اعتماد من الهيئة العامة للاستثمار بشأن تقييم الحصة العينية لمساهمتها في شركة غزل المحلة لكرة القدم والتي تتمثل في حقوق الانتفاع بالاستاد و3 ملاعب والاسم التجاري لمدة 20 عامًا.

وبذلك تكون شركة غزل المحلة لكرة القدم أول شركة رياضية متخصصة في نشاط كرة قدم في الشرق الأوسط تدرج أسهمها في البورصة، حيث كان قد تم تأسيسها في يناير 2021 تماشياً مع استراتيجية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخصوص المنافسة المالية العادلة (Financial Fair Play).