مال وأعمال

العجز التجاري الأمريكي في السلع يسجل مستوى قياسيا

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– تضخم العجز في تجارة الولايات المتحدة السلعية إلى مستوى قياسي في نوفمبر بفعل قفزة في الواردات وهبوط في الصادرات.

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وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء إن العجز في تجارة السلع زاد الشهر الماضي بنسبة 17.5% إلى 97.8 مليار دولار، من 83.2 مليار دولار في أكتوبر.

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ويتجاوز ذلك العجز القياسي السابق المسجل في سبتمبر والبالغ 97 مليار دولار.

وانخفضت الصادرات 2.1% في حين زادت الواردات 4.7%.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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