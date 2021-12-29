مال وأعمال

علي المصيلحي: زيادة سعر كيلو السكر ببطاقات التموين إلى 10.5…

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إسلام سالم _ قال وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، إن تكلفة إنتاج طن السكر من قصب السكر ارتفعت لتصل إلى 10.4 آلاف جنيه للطن، ولذلك اعتبارا من الشهر المقبل سيتم زيادة سعر كيلو السكر إلى 10.5 جنيه للكيلو بدلا من 8.5 جنيه على بطاقات الدعم.

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وأضاف المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي، أن سعر كيلو السكر خارج منظومة التموين يتراوح بين 11 و13 جنيه، وبالتالي فوجب علينا تحديد سعر أقل من السوق الحر.

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وأكد أنه تم اتخاذ قرار بتحديد سعر كيلو السكر بالمجمعات الاستهلاكية لجميع المواطنين بسعر 10.5 جنيه أيضا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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