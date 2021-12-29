وزير التموين: طرح 5 فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص خلال…

إسلام سالم _ قال وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، إن حجم الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت يصل إلى 5.7 أشهر ومن الأرز 3 أشهر اضافة الي التعاقدات الجديدة، كما تمتلك الوزارة تعاقدات طوال العام لتوريد المكرونة، ولمدة عامين تعاقدات مع الشركة السودانية.

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وأضاف المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي، أن الشهر المقبل هناك اجتماعات مكثفة لبحث توافر السلع واستعدادات شهر رمضان المبارك.

وأكد وزير التموين، أن الاسبوع الأول من يناير سيتم طرح 5 فرص استثمارية في عدة محافظات، مؤكدا أن المخزن الاستراتيجي الواحد الذي تم التعاقد على إنشاء 4 منها، سيتضمن كافة الأدوات لتخزين كافة أنواع السلع.

إنشاء سوق جملة أخر على مساحة 23 فدان بالشرقية بالمرحلة الأولى للمشروع

وأوضح أن الوزارة تسلمت دراسة الجدوي لإنشاء شركة لإدارة أسواق الجملة بالتعاون مع شركة رانجيس الفرنسية، حيث سيتم تنفيذ أول سوق جملة تجاري من الجيل الرابع على مساحة 100 فدان بالاسماعيلية اضافة إلى منطقة أخرى بمساحة 23 فدان بالشرقية، وذلك بالمرحلة الاولى.

طرح 13 منطقة أخرى لتنفيذ أسواق جملة حديثة بالتعاون مع القطاع الخاص فور انتهاء المرحلة الأولى

وشدد أن المرحلة الثانية لمشروع أسواق الجملة، سيتم طرح 13 منطقة أخرى لتنفيذ أسواق جملة حديثة بالتعاون مع القطاع الخاص.

جاري تنفيذ 5 هايبرات مع اللولو ماركت في عدة مناطق منها العاصمة الإدارية الجديدة

وأشار وزير التموين، إلى أنه جاري تنفيذ 5 هايبرات مع اللولو ماركت في عدة مناطق منها العاصمة الإدارية الجديدة.