السيسي يعيد تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة مشيرة…

أ ش أ – أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 616 لسنة 2021 بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان لمدة 4 سنوات.

وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، فإن تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان يتكون من السفيرة مشيرة خطاب رئيسا، والسفير محمود كارم محمود نائبا للرئيس.

ويضم المجلس في عضويته كل من: الدكتور محمد أنس قاسم، وجورج إسحاق، والدكتور محمد سامح عمرو، والدكتورة هدى راغب، والدكتورة نيفين مسعد، والدكتورة نهى بكر، وعبد الجواد أحمد، ورابحة فتحي، ونهاد أبو القمصان، وهاني إبراهيم فهمي.

كما يشمل: الدكتور ولاء جاد الكريم، وغادة محمود همام، ومحمد ممدوح عبد الحليم، وعلاء شلبي، عزت إبراهيم، ونهى طلعت عبد القوي، ومحمود سعد متولي، وسميرة لوقا دانيال، والدكتورة وفاء متري، وعصام الدين طه شيحة،

ويضم أيضًا: محمد أنور أحمد عصمت السادات، ودينا هشام خلیل وسعيد عبد الحافظ سعید، وإسماعيل عبد الرحمن، والدكتور أيمن جعفر زهري.