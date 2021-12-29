فرنسا: نشهد تسونامي إصابات بفيروس كورونا.. 208 آلاف حالة في…

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وكالات – أبلغ وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، المشرعين، اليوم الأربعاء أن فرنسا تشهد “تسونامي” إصابات بكوفيد-19، حيث سجلت 208 آلاف إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو رقم يومي قياسي على الصعيدين الفرنسي والأوروبي.
ووفقا لبيانات موقع كوفيد تراكر. إف. آر، الذي يتتبع الإصابات في البلاد، فقد كسرت فرنسا الأرقام القياسية المسجلة لعدد حالات كوفيد-19 بشكل متكرر خلال الأيام القليلة الماضية، حيث سجلت، أمس الثلاثاء، 180 ألف إصابة كانت الأعلى بالفعل في دولة بأوروبا.
وقال فيران إنه تثبت إصابة شخصين بكوفيد-19 كل ثانية في فرنسا.
وأضاف أن الوضع مقلق في المستشفيات بسبب المتحور دلتا، موضحا أن المتحور أوميكرون ليس له تأثير بعد.
وأردف أن الأنفلونزا ستزيد الأمور تعقيدا بالنسبة للمستشفيات.
وأظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن إصابات كوفيد-19 على مستوى العالم بلغت مستويات قياسية خلال الأيام السبعة الماضية مع انتشار المتحور أوميكرون بشكل سريع الأمر الذي يبقي كثيرا من العمال في بيوتهم ويزيد الإقبال على مراكز الفحص.
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