مال وأعمال

السعودية تعيد فرض الإجراءات الاحترازية على دور السينما

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العربية دوت نت – أكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودية، على عودة الإجراءات الاحترازية السابقة في دور السينما اعتبارًا من غد الخميس 30 ديسمبر.

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وأفادت الهيئة، في بيان اليوم الأربعاء، بأنه “حرصًا على رضا العملاء، وجهت الهيئة مشغلي السينما ببدء استقبال طلبات استرجاع التذاكر للراغبين بذلك”.

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ومع تزايد الإصابات بمتحور اوميكرون الجديد من كورونا حول العالم، أعادت السعودية فرض الالتزام بعدد من الاجراءات الوقائية على رأسها ارتداء الكمامات.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية الأربعاء، إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة، والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات، وذلك اعتباراً من الساعة 7 من صباح الخميس 30 ديسمبر2021 وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

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وتزامن ذلك مع ارتفاع حالات الإصابة داخل المملكة، حيث أعلنت وزارة الصحة أمس الثلاثاء، ارتفاع في حالات الإصابة بكوفيد 19 لـ602 إصابة جديدة و147 حالة تعافٍ وتسجيل حالة وفاة.

وكانت وزارة التجارة أعلنت بداية ديسمبر الجاري، عبر حسابها على “تويتر”، أن الجرعة التعزيزية لفيروس كورونا المستجد ستعد شرطا لاستمرار حالة التحصين، ودخول الأسواق والمراكز والمنشآت التجارية، وذلك بداية من أول شهر فبراير من العام المقبل 2022.

كما أوضحت حينها أن القرار يشمل الفئات العمرية 18 عامًا فأكثر، وجميع من مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، مشيرة إلى أنه يستثنى من ذلك الفئات المعفاة من أخذ اللقاح وفق تطبيق “توكلنا”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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