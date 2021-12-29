وزارة التموين تستعد لعرض سيناريوهات منظومة الخبز الجديدة على…

إسلام سالم – قال وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، إن الوزارة وضعت عددا من السيناريوهات لمنظومة الخبز الجديدة، وذلك للحفاظ على حقوق المواطنين الأكثر احتياجا.

وأضاف المصيلحي، على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد بالوزارة اليوم، أنه سيتم عرض السيناريوهات التي وضعتها وزارة التموين على الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقرير السيناريو الأنسب.

وأكد وزير التموين أن شهري يناير وفبراير سيشهدان استكمال بيانات المواطنين، من خلال ملء كل مستفيد من منظومة الدعم بعض البيانات والإقرار بصحتها؛ وذلك بهدف تقسيم المستفيدين لشرائح مختلفة، ومن ثم معرفة حجم المواطنين الأكثر احتياجا.

حذف أي فرد يرفض استكمال بياناته من منظومة الدعم

وأوضح أنه فور استكمال البيانات سيتم اتخاذ القرارات المناسبة حينها وفقا للموازنة المقدمة لمنظومة الدعم، وعدد المواطنين الأكثر احتياجا، موضحا أنه سيتم حذف أي فرد يرفض استكمال بياناته من منظومة الدعم.