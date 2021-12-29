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مخزونات احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي عند أدنى مستوى…

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وكالات – أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة، اليوم الأربعاء، أن إنتاج النفط الخام الأمريكي ارتفع الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ مايو 2020.

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وأظهرت البيانات أن الإنتاج زاد إلى 11.8 مليون برميل يوميا.

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ومن ناحية أخرى، أشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبطت إلى 595 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2002.

انخفاض مخزونات النفط والوقود الأمريكية

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وفي سياق متصل، أظهر تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي.

وأضافت الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 3.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 24 ديسمبر إلى 420 مليون برميل، مقارنة بتوقعات محللين شملهم استطلاع لرويترز والتي أشارت إلى انخفاض قدره 3.1 مليون برميل.

وزادت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 1.1 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين الأمريكية تراجعت 1.5 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 222.66 مليون برميل، في حين كان من المتوقع أن ترتفع 500 ألف برميل.

وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.7 مليون برميل مقابل توقعات لزيادة قدرها 200 ألف برميل.

وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 515 ألف برميل يوميا إلى 3.83 مليون برميل يوميا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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