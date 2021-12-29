مال وأعمال

خام برنت يعاود الهبوط بعد تخطيه مستوى 80 دولارا للبرميل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

CairoBank

– تخلت عقود النفط عن مكاسبها المسجلة بعد تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فبعد صعود خام برنت 1.5% إلى 80.15 دولار، ليعكس اتجاهه وينخفض إلى 78.37 دولار.

predco_adv_2021

وبعد التقرير صعد سعر برميل الخام الأمريكي 1.7% إلى 77.29 دولار، لكنه عاد وانخفض إلى 75.68 دولار.

Edita2021

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأربعاء أن إنتاج النفط الخام الأمريكي ارتفع الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ مايو 2020 بحيث زاد الإنتاج إلى 11.8 مليون برميل يوميا.

من ناحية أخرى، أشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبطت إلى 595 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2002.

FNG2021

قالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي.

وأضافت الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 3.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 24 ديسمبر إلى 420 مليون برميل، مقارنة بتوقعات محللين شملهم استطلاع لرويترز والتي أشارت إلى انخفاض قدره 3.1 مليون برميل.

زادت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 1.1 مليون برميل.

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين الأميركية تراجعت 1.5 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 222.66 مليون برميل، في حين كان من المتوقع أن ترتفع 500 ألف برميل.

انخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.7 مليون برميل مقابل توقعات لزيادة قدرها 200 ألف برميل.

ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 515 ألف برميل يوميا إلى 3.83 مليون برميل يوميا.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خام برنت يعاود الهبوط بعد تخطيه مستوى 80 دولارا للبرميل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا