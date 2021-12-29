خام برنت يعاود الهبوط بعد تخطيه مستوى 80 دولارا للبرميل

– تخلت عقود النفط عن مكاسبها المسجلة بعد تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فبعد صعود خام برنت 1.5% إلى 80.15 دولار، ليعكس اتجاهه وينخفض إلى 78.37 دولار.

وبعد التقرير صعد سعر برميل الخام الأمريكي 1.7% إلى 77.29 دولار، لكنه عاد وانخفض إلى 75.68 دولار.

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأربعاء أن إنتاج النفط الخام الأمريكي ارتفع الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ مايو 2020 بحيث زاد الإنتاج إلى 11.8 مليون برميل يوميا.

من ناحية أخرى، أشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبطت إلى 595 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2002.

قالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي.

وأضافت الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 3.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 24 ديسمبر إلى 420 مليون برميل، مقارنة بتوقعات محللين شملهم استطلاع لرويترز والتي أشارت إلى انخفاض قدره 3.1 مليون برميل.

زادت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 1.1 مليون برميل.

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين الأميركية تراجعت 1.5 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 222.66 مليون برميل، في حين كان من المتوقع أن ترتفع 500 ألف برميل.

انخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.7 مليون برميل مقابل توقعات لزيادة قدرها 200 ألف برميل.

ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 515 ألف برميل يوميا إلى 3.83 مليون برميل يوميا.