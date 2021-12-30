مدير عام الصحة العالمية: متفائل بوضع حد لجائحة كورونا في…

أ ش أ – قال الدكتور تادروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إنه مازال متفائلا بأن العام 2022 سيكون العام الذي يضع فيه العالم حدا لجائحة كورونا.

وأوضح ادهانوم، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة اليوم الأربعاء في جنيف بمناسبة مرور عامين على ظهور الفيروس واكتشافه، أن تبادل المعلومات حول الجينوم الخاص به بعد ظهور الإصابات بالاتهاب الرئوي في ووهان بالصين وانتشارها، أدى لتطوير سريع لوسائل التشخيص وذلك بعد أسابيع قليلة من ظهور الفيروس.