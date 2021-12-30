مال وأعمال

بوتين: خط الأنابيب نورد ستريم 2 جاهز لتصدير الغاز إلى أوروبا

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وكالات – قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إن خط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم 2 جاهز لصادرات الغاز، وإن المشروع سيساعد في خفض أسعار الغاز في أوروبا التي سجلت مستويات قياسية مرتفعة.

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ويواجه نورد ستريم 2، الذي اكتمل بناؤه في سبتمبر لكنه ينتظر موافقة من الهيئات التنظيمية في ألمانيا والاتحاد الأوروبي، مقاومة من الولايات المتحدة وبضع دول، من بينها بولندا وأوكرانيا، تقول إنه سيزيد نفوذ روسيا على أوروبا.

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وقال الرئيس الروسي إن الأنبوب الثاني في خط الأنابيب المزدوج جرى ملؤه بالغاز.

وأبلغ بوتين اجتماعات للحكومة حضره أليكسي ميلر رئيس شركة جازبروم الروسية “أود أن أهنئ جازبروم وشركائها في نورد ستريم 2 على استكمال العمل وإنشاء هذا المسار الإضافي الضخم الذي هو جاهز للعمل.”

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وخط الأنابيب البالغ قيمته 11 مليار دولار بناه عملاق الغاز الروسي غازبروم الذي يسيطر عليه الكرملين ودفعت شركات أوروبية للطاقة نصف التكلفة.

والمصادقة على خط الأنابيب، الذي يسير في قاع بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا، من غير المتوقع أن تصدر قبل نهاية النصف الأول من 2022.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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