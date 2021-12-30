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جونسون: 90% من مرضى كورونا بوحدات الرعاية المركزة لم يتلقوا…

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– حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أن الغالبية العظمى من المرضى الذين ينتهي بهم الأمر في غرف الرعاية المركزة بسبب الإصابة بكوفيد-19 لم يتلقوا الجرعة التنشيطية من اللقاحات.

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وقال جونسون في زيارة لمركز تطعيم إن بعض الأطباء أخبروه بأن نحو 90% من المرضى بكوفيد-19 في وحدات الرعاية المركزة لم يتلقوا الجرعة التنشيطية.

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وأشار إلى أن “متحور أوميكرون ما زال يسبب مشاكل حقيقية، الحالات تزيد بالمستشفيات لكن من الواضح أنه أقل حدة من المتحور دلتا”.

ودعا جونسون الناس لتوخي الحرص في أثناء احتفالهم ببداية السنة الجديدة بعد أن قرر عدم فرض قيود أكثر صرامة في إنجلترا للحد من انتشار الفيروس.

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وأضاف: “أعتقد أن على الجميع أن يستمتعوا برأس السنة ولكن بحذر وتعقل. أجروا الاختبارات… فكروا في غيركم وقبل كل شيء خذوا الجرعة التنشيطية”.

وتسجل بريطانيا حاليا إصابات يومية قياسية بكوفيد-19 بلغت 129471 إصابة أمس الثلاثاء مدفوعة بانتشار “أوميكرون” شديد العدوى من فيروس كورونا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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