شركة BMW تخطط لإضافة 6 آلاف وظيفة جديدة العام القادم

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وكالات – قال الرئيس التنفيذي لشركة BMW الألمانية لصناعة السيارات إنها تخطط لإضافة ما يصل إلى 6 آلاف وظيفة جديدة العام القادم للاستعداد لطلب متنامٍ على مركباتها الكهربائية.
وأضاف أوليفر تسيبزه، في مقابلة صحفية نشرت اليوم الأربعاء، أن بي إم دبليو تمضي في مسار جيد جدا خلال عملية التحول وأن مصانعها جاهزة لتلبية الطلب على المركبات الكهربائية.
وقال “ذلك هو السبب في أننا سنزيد قوة العمل لدينا بما يصل إلى 5% العام القادم.”
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