موانئ دبي العالمية السخنة تستقبل أول سفينة بضائع للسيارات…

إسلام فضل _ استقبلت موانئ دبي العالمية – السخنة ، البوابة الرئيسية للتجارة في مصر ومشغل ميناء العين السخنة، الميناء التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سفينة نقل السيارات CATLEYA ACE لأول مرة بميناء السخنة، حيث أن السفينة من طراز RO/RO وتعتبر أول سفينة لنقل السيارات يستقبلها الميناء.

وقالت موانئ دبي في بيان صادر اليوم الخميس، إن السفينة تحمل 600 سيارة سيدان لصالح شركة سوزوكي، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال المناولة الخاصة بها خلال يوم واحد فقط بمجهودات فريق العمليات بدي بي ورلد ووفقا لمنظومة العمل الموضوعة داخل ميناء السخنة.

وذكرت موانئ دبي العالمية، أنها قامت بكافة الإجراءات اللازمة لاستقبال السفينة، حيث ستوفر سائقين لقيادة السيارات من داخل السفينة إلى ساحة التخزين، وعقب الانتهاء من التخليص الجمركي سيقوم العميل بإحضار مقطورات خاصة لنقل السيارات، وسيتم تحميل السيارات السيدان عليها ثم نقلها إلى أماكن التوزيع داخل الجمهورية.

ومن جانبه قال جيرارد فان دن هوفيل الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية السخنة، والمدير العام لموانئ دبي العالمية مصر، إن موانئ دبي تستهدف أن تصبح لديها خط أعمال جديد تتوسع فيه ميناء السخنة لتوريد وشحن السيارات.

وأوضح أن تلك الشحنة هي باكورة العمل في مجال مناولة السيارات ونحن نتطلع لاستقبال المزيد خلال الفترة المقبلة، خاصًة مع التوسعات التي زادت من قدرات على العمل، وما تم تحديثة على أنظمة العمل الإلكترونية بالميناء مما ساعد على تنظيم العمل وتيسير الإجراءات بشكل كبير”.

جدير بالذكر أن موانئ دبي العالمية السخنة استقبلت مؤخرًا 40 شاحنة مخصصة لنقل البضائع داخل الميناء بإجمالي استثمارات بلغ 5 ملايين دولار، وذلك لمضاعفة قدرة المناولة داخل الميناء لتصل إلى أكثر من مليون حاوية مكافئة، بالإضافة إلى ضمان تنفيذ العمليات داخل الميناء بسلاسة.