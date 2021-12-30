وزير التموين: إتاحة 4 خدمات جديدة للسجل التجاري عبر بوابة…

إسلام سالم _ أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إتاحة 4 خدمات جديدة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية هم “طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، استدلال عن القيد بالسجل التجاري، حجز موعد في المكتب، استعلام عن بيانات مكتب”، ليصل إجمالي عدد خدمات السجل التجاري المتاحة حاليا على بوابة مصر الرقمية الى 10 خدمات حتى الآن.

إتاحة توصيل خدمات السجل التجاري إلى محل إقامة طالبي الخدمة

وكانت بوابة مصر الرقمية قد اتاحت 6 خدمات أخرى وهم “مستخرج من السجل التجاري ‪، واستعلام عن السجل التجاري، وطلب تجديد سجل تجاري، وطلب شهادة بيانات للسجل، وخدمة تحديث بيانات “تعديل بيانات” وحذف رقمي القومي”، وإضافة منشأة “اثبات رقمي القومي على المنشأة”

من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه فى إطار التحول الرقمي فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري عبارة عن وحدة مستخرجات السجل التجاري تختص بتقديم الخدمات المستحدثة والإلكترونية لجهاز تنمية التجارة الداخلية وخدماته من خلال بوابة مصر الرقمية، إضافة إلى اصدار وطباعة الوثائق الخاصة بالسجل التجاري مثل مستخرجات، وشهادات بيانات، وشهادات سلبية، سعياً لتحويل تلك الوحدات إلى وحدات مميكنة بالكامل تقدم خدماتها دون وجود عنصر بشري وتتاح على مدار الساعة وذلك بالتنسيق مع مجمع الوثائق الذكية والمؤمنة.

وأضاف عشماوي، في بيان للوزارة، أنه تم إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد، موضحا أنه تم إطلاق عدد من الخدمات الحالية وعدد من الخدمات المستحدثة للسجل التجارى لامركزياً لتكون غير مرتبطة بالموقع الجغرافي لأصل القيد أو لطالب الخدمة ليتم الحصول عليها من أي مكتب سجل تجارى على مستوى الجمهورية.

وأكد أن تلك الخدمات أدت إلى تطوير منظومة العمل بمكاتب السجل التجاري، كما تم تقليص دورة العمل في طباعة المحررات بأنواعها من 4 خطوات الى خطوتين فقط الامر الذى أدى الى تيسير وتبسيط إجراءات منظومة العمل بالنسبة للمكاتب والعملاء كذلك سيتم اتاحة خدمات إضافية على موقع بوابة مصر الرقمية” خلال الربع الأول من عام 2022.

وأشار إلى أن إجمالى متوسط عدد المعاملات داخل جميع مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية تتراوح من 230 ألفا إلى 250 ألف معاملة شهريا بإجمالى حوالي 3 ملايين معاملة سنويا بجانب أنه تم إتاحة خدمة الحجز الإلكتروني للحصول على خدمات السجل التجاري تساهم فى إتاحة خدمة “حجز معاملة” بصورة مسبقة عن طريق المنصة الإلكترونية للجهاز.

وشدد أن الحجز المسبق له مزايا عديدة من أهمها، منع تكدس العملاء فى أوقات معينة خلال يوم العمل والقضاء على ما يسمى وقت الذروة، وذلك بتوزيع العملاء بشكل منتظم على مدار اليوم، وأيضا توفير وقت العملاء بتحديد وقت محدد لتقديم الخدمة بدلا من قضاء أوقات طويلة فى انتظار الحصول عليها، بجانب تحقيق البيئة الآمنة صحياً واللازمة للتباعد المطلوب بين المواطنين وذلك بتقليل اوقات الانتظار مع منع وجود عملاء أكبر من الطاقة الاستيعابية لعدد المعاملات اليومية‪.