وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعلن حصادها لعام 2021

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حصادها لعام 2021، والذي تضمن أبرز الأحداث التي ساهمت بها الوزارة خلال العام فضلًا عن أبرز الاعتمادات التي وافقت عليها د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمساهمة في تنفيذ المشروعات المستهدفة على أرض الدولة المصرية، بالإضافة إلى المشروعات التي تعمل عليها الوزارة ودورها في مناقشة وإعداد الخطط الاستثمارية وغيرها من الأنشطة التي تقع ضمن أعمال الوزارة.

واستهلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية العام، باستلام د.هالة السعيد خلال العام جائزة أفضل وزيرة عربية، ليتبعها في أبرز الأحداث على مدار العام إطلاق الإصدار الثاني عشر لتقرير التنمية البشرية في مصر 2021 بعد توقف حوالي 27 عام، حيث يمثل أحد أهم التقارير الدولية التي ترصد وضع التنمية البشرية على مستوى العالم، وتعتز مصر بكونها من أوائل الدول التي حرصت على توثيق حالة التنمية البشرية؛ حيث أصدرت 11 تقريرًا منذ عام 1994 ليمثل تقرير هذا العام النسخة الثانية عشر.

الموافقة على قانون التخطيط العام للدولة

كما تضمنت أبرز الأحداث مناقشة قانون التخطيط العام للدولة أمام مجلس النواب ليحصل بعدها مشروع القانون المقدم من الحكومة على موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشكل نهائي، مما يمثل انجازًا مهمًا في عملية الإصلاح التشريعي وتطوير المنظومة التخطيطية في مصر وفق أحدث المعايير الدولية، حيث يهدف المشروع إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.

صدور قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص

كما جاء قرار صدور قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص لأول مرة، كأحد أبرز أحداث عام 2021 حيث أعلن المجلس القومي للأجور برئاسة د.هالة السعيد، أنه اعتبارًا من أول يناير 2022 سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، على أن يكون قرار بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه، إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص منذ التاريخ المحدد.

كما اتفق المجلس على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيه كحد أدنى، والتي تطبق على كل منشأت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقًا للعام المالي المحاسبي لكل منشأة.

إدراج 4 مبادرات مصرية بمنصات الأمم المتحدة

وتضمنت أحداث العام نجاح وزارة التخطيط ، للمرة الثانية بإدراج ثلاث مبادرات مصرية بمنصة “أفضل الممارسات التي تحقق لأهداف التنمية المستدامة” التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة وذلك بعد نجاحها في إدراج مبادرة حياة كريمة بالمنصة الإلكترونية التابعة للـ UNDESA، لتتضمن المبادرات الثلاث مشروع رواد 2030 وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.

وحصل مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط خلال العام 2021 على درع الجائزة العربية لأعمال الخير، كما تم إعلان الفائزين بالدورة الثانية من جائزة مصر للتميز الحكومي، مع تكريم 57 موظف ومؤسسة، وتضمنت القرارات التي صدرت خلال العام 2021، قرارًا بتعيين م. خالد مصطفى أول وكيل دائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأخر بتولية الأستاذ محمد فريد، والسيدة نجلاء البيلي منصب مساعد الوزيرة.

كما شهد عام 2021 تمثيل وزيرة التخطيط، لمصر في تقديم تقرير المراجعة الوطنية الطوعية 2021 في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة، كما كان للمرة الأولى في مصر والمنطقة، تطلق وزارة التخطيط بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المصرية.

توقيع مذكرة تفاهم عن البرنامج القطري بين جمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بفرنسا

وفي إطار التنسيق لتوقيع مذكرة تفاهم البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD فقد نظمت وزارة التخطيط عدة لقاءات ومشاورات للإعداد لتوقيع المذكرة والتي وقعها رئيس مجلس الوزراء المصري بفرنسا بحضور أعضاء الحكومة المصرية.

كما شملت أبرز الأحداث للعام 2021 كذلك إطلاق مبادرة “نورة” التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع سفارة هولندا ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تمكين المرأة بالإضافة إلى إطلاق البرنامج التدريبي “هي لمستقبل رقمي” لتدريب 2000 سيدة كمرحلة أولى بهدف سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، إلى جانب إطلاق دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي.

فوز مصر لأول مرة منذ 30 عام باستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية

وبناءًا على طلب مصر الذي قدمته د. هالة السعيد فقد فازت مصر لأول مرة منذ 30 عام باستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية، لتستضيف مصر كذلك للمرة الأولى الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية وتتولى رئاسة المجلس لمدة عام.

كما تم الإعلان خلال العام عن ارتفاع معدل نمو الربع الأول لأعلى مستوى على امتداد العقدين الماضيين بنسبة 9.8%، حيث من المتوقع تواصُل ارتفاع معدل النمو السنوي ليتراوح بين 5.5% و5.7% بنهاية العام المالي الجاري.

وشهد عام 2021 إطلاق خطة المواطن للعام الثالث على التوالي، مع استعراض لملامح الخطة للعام المالي 2020/2021 للمحافظات خلال العام، كما أصدرت الوزارة الأعداد الـ 11 من تقرير “مُتابعة خطة المواطن في المحافظات” خلال عامي (18/2019- 19/2020).

وشهد عام 2021 عقد العديد من اللقاءات التي جمعت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ونائبها د. أحمد كمالي وكذا ممثلي الوزارة بعدد من المسئولين على المستوى المحلي والدولي وذلك لبحث سبل وتعزيز التعاون بين مصر والجهات الخارجية وكذا مناقشة الخطط والمشروعات الاستثمارية على المستوى المحلي.

وضمت أبرز اللقاءات لقاء هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، ايلي سي بيي، سفير السنغال الجديد بالقاهرة لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين، ولقائها بوفد صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر برئاسة د. جورج جورجي القائم بأعمال مسئول إدارة الصندوق بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ودعم الحكومة المصرية في التكيف مع الواقع الجديد في ضوء جائحة كورونا، وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما استقبلت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ جيرمي هوبكنز، الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر (اليونيسيف) لمناقشة تنفيذ مبادرة “أجيال بلا حدود”.

كما تضمنت أبرز اللقاءات لقاء المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إحدى مؤسسات مجموعة البنك الاسلامي للتنمية وذلك لبحث موقف موضوعات التعاون بين مصر والمؤسسة، والسيد أيمن السجيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمقر وزارة التخطيط، وذلك لبحث تدعيم روابط التعاون بين مصر والمؤسسة.

والتقت السعيد مع فريدريكا مايير، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان لاستعراض خطة تنمية الاسرة، فضلًا عن لقائها لوفد مؤسسة كوبتك أورفانز لبحث سبل التعاون في مبادرة “حياة كريمة”، وكذا لقاء مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان لبحث سبل التعاون، ولقاء نائب رئيس شركة هواوي العالمية لبحث سبل التعاون.

كما تضمنت لقاءات د.هالة السعيدة لقاء العديد من سفراء الدول لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات كسفراء كوريا والسنغال والهند وتايلاند، وسفير الاتحاد الأوروبي بمصر، والوفد الحكومي العراقي بمشاركة د.أحمد الدليمي سفير العرق.

إعلان الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي

وشهد عام 2021 عددًا من الأنشطة المكثفة لجائزة مصر للتميز الحكومي تمثل أبرزها في إطلاق منظومة جوائز التميز الداخلية في الجامعات، لتعلن جائزة مصر للتميز الحكومي جامعة أسيوط أولى الجامعات التي تطلق “جوائز التميز الداخلية”.

كما تم عقد ورش عمل حول نظم إدارة الجودة وفق المتطلبات القياسية الدولية، فضلًا عن اعتماد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وثيقة “سياسة الجودة” للجائزة والتي تعد ضمن متطلبات المواصفات العالمية لنظم إدارة الجودة.

كما قام فريق الجائزة وقطاع الأحوال المدنية بالتنسيق لإضافة فئتي مكاتب السجل المدني ووحدات تراخيص المرور في الدورة القادمة للجائزة، كما تم إطلاق الخط الساخن رقم 19552 للرد على الاستفسارات كافة وتلقي الشكاوى والمقترحات المتعلقة بالجائزة.

أبرز الاعتمادات التي تمت الموافقة عليها خلال العام 2021

فقد وافقت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي اعتماد مبلغ 50 مليون جنيه لوزارة الاتصالات من خطة العام المالي الحالي 2020/2021 لإطلاق مبادرة بناة مصر الرقمية، وكذا اعتماد مبلغ 49 مليون للمجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة الآثار، وذلك لإنشاء مرسي نيلي للمراكب علي الكورنيش المقابل لقصر محمد علي وكوبري مشاة، بالإضافة إلى دعم خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمبلغ 236 مليون جنيه تكلفة مقايسة توصيل التيار الكهربائي لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5 مليون متر مكعب/ يوم.

كما تم اعتماد مبلغ 78.7 مليون جنيه لمشروع تطهير بحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية، مع تعزيز خطة وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للعام المالي 2020/2021 بمبلغ 200 مليون جنيه، مبلغ 450 مليون جنيه لتعزيز خطة الهيئة العامة للطرق والكباري، ومبلغ 131 مليون جنيه لتعزيز خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام المالي 2020/2021

أيضًا تم اعتماد 300 مليون جنيه لوزارة الإسكان لمشروع “توفير الاحتياجات لمواجهة الأمطار بمحافظة الإسكندرية، ومبلغ 750 مليون جنيه كدعم إضافي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع ورفع كفاءتها على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن خطة وزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالي 2020/2021.

وشملت الاعتمادات لعام 2021 مبلغ 150 مليون جنيه لمشروع ” محور الفردوس”، وزيادة الخطة الاستثمارية بمشروع الإمداد بالتجهيزات الطبية المتقدمة التابع للبرامج العلاجية بديوان عام وزارة الصحة بمبلغ 260 مليون جنيه كاعتماد إضافي لتلبية المتطلبات العاجلة والملحة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، واعتماد مبلغ 200 مليون لمستشفيات جامعة أسيوط، مع اعتماد مبلغ 273 مليون جنيه، كتعزيز إضافي لاستكمال تنفيذ مشروعات المرحلة التمهيدية للمشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”.

وشهد عام 2021 تدريب مجموعات برنامج “كن سفيرًا” الثلاث بالإضافة إلى إطلاق المجموعة المتخصصة من مبادرة “كن سفيرًا” لمؤسسات حياة كريمة، مصر الخير، كريتاس سيتي، جامعة أسوان، نادي روتاري، وأخرى دفعة متخصصة للإعلاميين والصحفيين.

وتفقدت د. هالة السعيد مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة أعمال تجهيز مبنى الوزارة تمهيدًا لانتقال العاملين خلال الفترة القادمة تنفيذًا لتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أعلنت السعيد، تخصيص 6 مراكز تكنولوجية متنقلة مجهزة بالكامل لتقديم الخدمات الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

البروتوكولات التي تم توقيعها خلال العام 2021

فتمثلت أبرزها في توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة ECOnsult ديزاين للاستشارات الهندسية والبيئية، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة في القرى والتجمعات الريفية وتطبيق أفضل المعايير الدولية في تنفيذ مشروعات “حياة كريمة”.

وتوقيع بروتوكولي تعاون، الأول مع وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشــأن تدبير وتشغيل فروع توثيق متنقلة تتبع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والثاني مع وزارة التنمية المحلية بشــأن تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة تقدم خدمات المحليات.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي التخطيط والتضامن الاجتماعي بشأن حماية وتمكين العمالة غير المنتظمة، فضلًا عن توقيع مذكرة تفاهم لتوطين صناعة قطارات المترو والقطارات ذات الجر الكهربائي في مصر بين كل من الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية (نيريك) وشركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية، وكذا توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجمعية رجال أعمال الإسكندرية بشأن الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر في القطاع الخاص.

وشهد خمسة وزراء توقيع برنامج المؤسسة التمويلي لعام 2021 لتقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ 1.1 مليار دولار، فضلًا عن توقيع اتفاقية شراكة بين إن آي كابيتال القابضة والمصرية لخدمات الاستثمار مع الهيئة القومية للبريد لإتاحة وتوزيع المنتجات الاستثمارية المختلفة.

كما وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة بشأن تكامل الجهود المبذولة حول المبادرة الرئاسية والمشروع القومي “حياة كريمة”، كما تم توقيع بروتوكول مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغَر؛ بغرض التمكين الاقتصادي للعمالة الـمُتضرّرة من جائحة فيروس كورونا والعائدة من الخارج.

وأدت د.هالة السعيد بيان الوزارة أمام مجلس النواب وملامح خطة العام المالي 2021/2022، حيث تتضمن الخطة 1.25 تريليون جنيه قيمة الاستثمارات الكلية مع تقدير معدل نمو اقتصادي بِنَحْو 5.4٪، وتقدير وصول النَّاتِج الـمحلي الْإِجْمَالِي فِي عَام الخِطّة إلى نَحْوِ 7.1 ترِيلِيُون جُنَيْه.

كما تم رصد استثمارات حُكُوميّة لوزارة الصِحَّة والسُكان تَتَجاوَز 47.5 مليار جنيه واستثمارات عَامَّة تزيد عن 56 مليار جُنَيْه للمنظومة التعليميّة ، و176 مليار جنيه استثمارات كلية لقطاع الإسكان وخدمات المياه والصرف الصحي، و43 مليار جُنَيْه استثمارات كلية بقطاع الكهرباء لِتَنْفِيذ مَجْمُوعِة عَرِيضَة مِن الـمشروعات الـمُستهدفة ، 245 مليار جِنِّيَّه استثمارات كلية مستهدفة في مجال النقل.

وتم زيادة 44% في نسبة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة، مع توجيه استثمارات إجمالية بنحو 74 مليار جنيه لقطاع الزراعة و68 مليار لتبطين الترع، حيث تستهدف الخطة توفير نحو 950 ألف فرصة عمل.

كما ناقشت السعيد خطة 100 إجراء لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته ضمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري خلال اجتماع لجنة الصناعة في مجلس النواب.

صندوق مصر السيادي

وشهد عام 2021 عدة نشاطات لصندوق مصر السيادي حيث قام الصندوق بتدشين أولى خطوات تطوير مجمع التحرير، كما وقع تحالف صندوق مصر السيادي والمجموعة المالية هيرميس اتفاقية الاستحواذ على 76% من أسهم بنك الاستثمار العربي عن طريق زيادة رأسمال البنك إلى 5 مليار جنيه.

وتم تأسيس منصة لايتهاوس للاستثمارات التعليمية برأسمال 1.75 مليار جنية، حيث شارك تحالف الصندوق السيادي وبنك مصر والقابضة للتأمين وبنك قناة السويس في الإغلاق الأول للمنصة التعليمية البالغ قيمته 500 مليون جنيه.

ووقع “صندوق مصر السيادي” مع “بدايات مصر” مذكرة تفاهم لدراسة تحويل منطقة “باب العزب” بالقلعة لأول منطقة إبداع متكاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا، فضلًا عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة سيرا للاستثمار في مجال التعليم الأساسي، كما شهدت د.هالة السعيد وضع حجر الأساس لمجموعة مدارس جديدة بالقرية الكونية بالشراكة بين “صندوق مصر السيادي” و”موبيكا” ودعم GEMS إداريًا.

تسليم 95 مركز تكنولوجي متنقل للجهات، وتطوير 282 مركز على مستوى دواوين عموم المحافظات والمراكز بالمدن والأحياء حتى سبتمبر 2021

والذي يمثل أحد المشروعات التي تعمل عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حيث تم إعلان تسليم السيارات لكثر من جهة خلال العام ليتم تسليم الدفعة الأولى من السيارات لوزارة العدل مصلحة الشهر العقاري بعدد (10) سيارات خدمة تكنولوجية متنقلة مجهزة بالكامل للعمل كمكاتب شهر عقاري وتوثيق.

وكذا تم تسليم الدفعة الأولى من السيارات لوزارة التنمية المحلية لتوزيعها على 8 محافظات بعدد (12) سيارة خدمة تكنولوجية متنقلة مجهزة بالكامل كدفعة أولى للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة لوزارة التنمية المحلية، فضلًا عن تسليم سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة لتقديم خدمات الشهر العقاري بالإسكندرية وتسليم 5 مراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة لقطاع الأحوال المدنية.

وبلغ إجمالي عدد المراكز التكنولوجية المتنقلة التي سلمتها الوزارة للجهات حتى اليوم بلغ 95 مركز تكنولوجي متنقل منهم 62 مركز تم تسليمها بالعام المالي 20/2021، وعدد 20 مركز تم تسليمها في نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى 13 مركز وجاري تجهيز عدد 87 مركز تكنولوجي متنقل لتسليمهم للجهات خلال العام المالي الحالي.

وتضمنت أبرز المشاركات فعاليات الاجتماع الدوري لمنتدى المستثمرين البريطانيين في مصر، في جلسة بعنوان “بيئة الأعمال والمبادرات الاستراتيجية”، ومؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، والجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، فضلًا عن المشاركة بالحوار رفيع المستوى حول الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتمت المشاركة بأعمال النسخة الرابعة من منتدى باريس للسلام 2021 بفرنسا، وكذا المشاركة بمؤتمر مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ cop 27، إلى جانب د.هالة السعيد كمتحدث رئيس في المؤتمر الوزاري لمبادرة الحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

كما ضمت أبرز المشاركات، المشاركة بمنتدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما شاركت السعيد بالمنتدى العالمي للتعليم العالي والمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “الإيسيسكو”، فضلًا عن المشاركة باجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بأوزباكستان.

كما شاركت السعيد ضمن فعاليات زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري والوفد المرافق له من أعضاء الحكومة لفرنسا لتوقيع مذكرة تفاهم عن البرنامج القطري بين جمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في عدة فعاليات تضمنت رئاستها للجلسة الثنائية مع مديرية المنتدى الاقتصادي العالمي والذي تم تنظيمه تحت عنوان “التمكين الاقتصادي للمرأة”.

وتمت المشاركة بالمائدة المستديرة المنعقدة مع ممثلي القطاع الخاص حول موضوع “البنية التحتية للمشروعات الكبرى”، والمشاركة بالمائدة المستديرة المنعقدة بعنوان: “النمو الاقتصادي والإنتاجية ومناخ الأعمال”.

وأعلنت وزارة التخطيط عن إتاحة البيانات التفصيلية لأهم المشروعات المُنفذة في قرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والبالغ عددها 375 قرية عبر تطبيق المحمول “شارك 2030”.

كما عقدت د.هالة السعيد اجتماعًا لبحث استراتيجية التمكين الاقتصادي في القرى والمراكز التي سيتم تطويرها في المرحلة التالية للمبادرة، وفي إطار بروتوكول تعاون بين التخطيط والبترول فقد بلغت التكلفة التقديرية الكلية لتنفيذ مشروع توصيل الشبكات الأرضية للغاز الطبيعي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة” بعدد وحدات مستفيدة حوالي 4 مليون وحدة سكنية أكثر من 17مليار جنيه وذلك خلال العام المالي 2022/2021.

وترأست وزيرة التخطيط، اجتماع لجنة استراتيجية تنمية الأسرة لمناقشة الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنمية الأسرة (2021-2023)، وذلك في إطار الاستعداد لإطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، حيث عقدت د. هالة السعيد مجموعة من اللقاءات لمراجعة الخطة التنفيذية للمشروع.

وقام المركز حتي سبتمبر 2021 بإتاحة مرئيات فضائية بدقة مكانية 3 متر يومية تغطي جمهورية مصر العربية، إلى جانب إتاحة مرئيات فضائية عالية الدقة 30 – 80 سم تغطي الأماكن المأهولة بالسكان، ترشيد أوجه الإنفاق الحكومي والجهد المتكرر في شراء الصور الفضائية ومراجعة موقف استخدام الجهات للصور الفضائية المتاحة من خلال المشروع، والتي وصل التقدير السنوي لاستخدام الجهات بقيمة 300 مليون جنيه مصري، توفير الصور الجوية للهيئة المصرية العامة ، إلى جانب إتاحة حسابات إلكترونية لمنظومة التصوير الفضائي للجهات الحكومية المعنية (65جهة حكومية و 27 محافظة، إتاحة صور الأقمار الصناعية لخدمات المحليات.

وفيما يتعلق بمشروع البنية المعلوماتية لأنظمة التطعيمات فقد تم تطوير وميكنة عدد 2354 مكتب تطعيمات حتى سبتمبر 2021، من إجمالي 5088 مكتب على مستوى الجمهورية، وانتظام وضمان حصول حوالى 2.7 مليون طفل على التطعيمات (21.6 مليون تطعيم سنوياً)،

وحول مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن فإن إجمالي عدد المراكز التكنولوجية المطورة حتى شهر سبتمبر 2021 بلغ 282 مركز مطور من أجمالي 337 مركز تقدم 222 خدمة على مستوى دواوين عموم المحافظات والمراكز بالمدن والأحياء، وفيما يتعلق بمشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالمدن الجديدة فقد بلغ إجمالي عدد المراكز المطورة بالمدن الجديدة 21 مركز مطور من إجمالي عدد 43 مركز تقدم 144 خدمة.

ونظمت وزارة التخطيط ندوة حول تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 بالجناح المصري بإكسبو 2020 دبي، كما نظم مشروع رواد 2030 جلسة نقاشية حول “الابتكار وريادة الأعمال ودورهما في التنمية الاقتصادية”.

كما تم استعراض التجربة المصرية الرائدة في تحسين الريف المصري “حياة كريمة” ومساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك خلال مشاركته بالندوة التي عقدتها وزارة التخطيط لمناقشة نجاح مبادرة حياة كريمة بمصر وكيفية توطين أهداف التنمية المستدامة بين المجتمعات الأخرى بالجناح المصري بمعرض اكسبو 2020 بدبي.

بنك الاستثمار القومي

وأعلنت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، خلال العام عن قيام شركة “إن آي كابيتال” بطرح صندوق “سيولة” وهو صندوقها النقدي الأول بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي بحجم إصدار مستهدف بين 50 إلى 100 مليون جنيه، كما شهد العام صدور قرارًا بتعيين أشرف محمد محمد عزت نجم نائبًا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي لمدة عام.

كما تم توقيع العقود والاتفاقيات النهائية للاستثمار شركة ايرجو المملوكة لشركة ايادى في شركة “فيلم كلينك” لتعكس تلك الشراكة حرص الدولة والشركات التابعة لها على التعاون مع شركات القطاع الخاص لتعظيم تواجدها وتنافسيتها في السوق المحلي والإقليمي في جميع المجالات بما في ذلك القطاع الفني والثقافي لما يمثله من أهمية في تعزيز الدور المصري في المنطقة.

وكانت د. هالة السعيد قد أشارت إلى وضع خطة شاملة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وفض التشابكات المالية بين البنك والجهات الدائنة والمدينة والوصول إلى اتفاقيات تسوية وجدولة بلغت نحو 115 مليار جنيه، إلى جانب تفعيل الدور التمويلي والتنموي للشركات التي يساهم فيها البنك.

وشهد عام 2021 كذلك إطلاق مبادرة جديدة تحت شعار “أصلك الطيب” ، بهدف إشراك المصريين بالخارج ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، بالتعاون مع وزارة الهجرة، مع إطلاق بوابة إلكترونية وجاري تصميم تطبيق محمول لـمُبادرة “نورت بلدك” .

كما شهد عام 2021 إطلاق أول بوت لريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمصر بالتعاون مع فيس بوك ورايز أب، وإطلاق الدليل الإجرائي لعملية التخطيط الاستراتيجي، وإطلاق الموقع الالكتروني لخدمة المواطنين بمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وإطلاق النسخة الثانية من دليل الإدارة الاستراتيجية بالجهاز الإداري للدولة المصرية.

كما تضمن عام 2021 الاحتفال بتخريج 404 موظف حكومي، الدفعات من الثالثة وحتى السابعة لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومية بجامعة اسلسكا مصر، وعلى صعيد أخر وفي إطار حرص وزارة التخطيط على متابعة المشروعات التي يتم تنفيذها وكذلك مشروعات المحليات قام فريق عمل مشروع تطوير المحليات بالوزارة بعدد من الزيارات لمحافظات الجمهورية لمتابعة العمل على تنفيذ المشروع.