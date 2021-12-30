البنك الدولي: متحور أوميكرون يمثل انتكاسة للتعافي العالمي

بلومبرج _ حذرت كارمن راينهارت رئيسة الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي، من أن المتحور أوميكرون يمثل انتكاسة للتعافي الاقتصادي العالمي.

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وقالت هناك كل من أوميكرون وارتفاع التضخم وعدم اليقين بشأن التضخم في المستقبل .. وبعبارة أخرى نمضي لمزيد من خيبات الأمل.

ولفتت إلى أن المتحور أوميكرون يمثل “انتكاسة” للتعافي العالمي. محذرة من أنه “كلما طال الأمد كلما قلت الإمدادات”.