الصين تخفض حصص استيراد النفط للمصافي الخاصة والأسعار تتراجع

وكالات _ خفضت الحكومة الصينية حصة واردات النفط الخام الممنوحة لمصافي النفط المستقلة وفضلت محطات المعالجة الكبيرة المعقدة في سعيها لإصلاح القطاع، ما أدى لتراجع فوري في أسعار النفط لتسجل العقود الآجلةة لخام برنت تراجع 0.66% لتصل إلى 78.71 دولار للبرميل.

ومنحت بكين 109 ملايين طن من اتاحة الاستيراد لـ 42 مصفاة خاصة، كدفعة أولى لعام 2022 ، وفقا لمسؤولين من الشركات التي تلقت إخطارا بالكميات المسموح استيرادها وكان ذلك أقل بنسبة 11% عن الدفعة الأولى لهذا العام.

وتم منح ما يقرب من 40% من الحصة لثلاث مصافي عملاقة: Zhejiang Petroleum & Chemical Corp. وHengli Petrochemical Co. وShenghong Group.

وتقوم هذه الشركات بتشغيل مصانع كبيرة ومتطورة أقل تلويثا للبيئة من المحطات الصغير، وتتلاءم المخصصات مع استراتيجية بكين لإصلاح القطاع للحد من التلوث وقمع الممارسات غير الأخلاقية.

تقوم الحكومة في الوقت الحالي بفتح تحقيق مع محطات المعالجة الصغيرة بشأن المخالفات الضريبية، ولم ترد وزارة التجارة ، التي تشرف على نظام الحصص ، الفور على رسالة الفاكس للحصول على تعليق.

وكان الإفراج عن حصة الواردات لمصافي التكرير المستقلة تأخر تأجل هذا العام، ولا يزال القطاع الأوسع ينتظر الإفراج عن إتاحات تصدير الوقود، نتيجة لذلك ، اختار العديد من أقداح الشاي شحن زيت الوقود ، والذي يمكن معالجته إلى منتجات نفطية أخرى.

وقد أدى التأخير في إعلان حصص الشركات الصغيرة إلى لجوءها إلى حيلة قديمة: استيراد زيت الوقود ، الذي يمكن استخدامه كمادة وسيطة لإنتاج منتجات نفطية أخرى ، بدلاً من النفط الخام.

وقالت وزارة التجارة في بيان الأسبوع الماضي إن عدد شركات التكرير الصينية الخاصة والتجار الذين تقدموا بطلب للحصول على حصة استيراد زيت الوقود لعام 2022 تضاعف تقريبًا عن العام السابق.