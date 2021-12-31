جازبروم تعتزم إنفاق 305 ملايين دولار على خط أنابيب نورد…

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العربية نت _ ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الخميس، أن شركة جازبروم الروسية تعتزم إنفاق 22.8 مليار روبل (305 ملايين دولار) على تمويل مشروع خط أنابيب الغاز “نوردستريم2” في 2022.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، أن خط أنابيب الغاز الطبيعي “نورد ستريم 2” جاهز لصادرات الغاز، مضيفا أن المشروع سيساعد في خفض أسعار الغاز في أوروبا التي سجلت مستويات قياسية مرتفعة.
يواجه “نورد ستريم 2″، الذي اكتمل بناؤه في سبتمبر لكنه ينتظر موافقة من الهيئات التنظيمية في ألمانيا والاتحاد الأوروبي، مقاومة من الولايات المتحدة وبضع دول، من بينها بولندا وأوكرانيا، جراء الخشية من أن المشروع سيزيد نفوذ روسيا على أوروبا.
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