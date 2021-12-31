طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع إلى 198 ألفا

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_ قالت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس إن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة تراجعت في الأسبوع الذي يسبق عيد الميلاد وذلك ضمن بيانات أظهرت أن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا لم يحدث أي تأثير حتى الآن على التوظيف.
وانخفضت طلبات إعانة البطالة عند مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 198 ألفا للأسبوع المنتهي في 25 ديسمبر مقارنة برقم معدل عند 206 آلاف في الأسبوع الذي يسبقه.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، انخفضت الطلبات إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1969.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت آراءهم توقعوا تقديم 208 آلاف طلب خلال الأسبوع الماضي.
وانخفضت الطلبات من مستوى قياسي مرتفع بلغ 6.149 مليون في أوائل أبريل 2020.
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