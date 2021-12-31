وزارة الطاقة الأمريكية تقر سحب مليوني برميل نفط من…

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وكالات _ قالت وزارة الطاقة الأمريكية يوم الخميس إنها وافقت على سحب مليوني برميل من النفط الخام من احتياطياتها الاستراتيجية لصالح شركة إكسون موبيل في إطار خطة معلنة سابقا بهدف خفض أسعار البنزين.
وأضافت الوزارة أنها سحبت بذلك ما يصل مجموعه إلى أكثر من سبعة ملايين برميل من الاحتياطات لتعزيز إمدادات الوقود في البلاد.
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