نمو الاقتصاد الجزائري 4.1% بنهاية 2021

_ نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن رئيس الوزراء أيمن عبد الرحمن قوله‭‭ ‬‬إن الاقتصاد الوطني للبلاد نما بنسبة 4.1 في المئة بنهاية 2021. كانت وزارة المالية الجزائرية قد توقعت في يونيو نمو الاقتصاد 4.2 بالمئة في 2021، وذلك في تعديل بالرفع لتوقعات عند أربعة بالمئة أعلنت أواخر العام الماضي، إذ يتوقع البلد العضو بأوبك أداء أفضل في قطاع الطاقة.

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