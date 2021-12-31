مال وأعمال

النشاط الصناعي في الصين يتسارع خلال ديسمبر مع تراجع أسعار…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

CairoBank

وكالات _ واصل النشاط االصناعي في الصين تقدمه في ديسمبر بعد شهرين من الانكماش، بفضل انخفاض كلفة المواد الخام وتحسن شبكات التوريد، حسب أرقام رسمية نشرت اليوم.

predco_adv_2021

وأعلن المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر مدراء المشتريات الذي يشكل مقياسا لنشاط المصانع في الدولة بلغ 50.3 نقطة في ديسمبر مقابل 50.1 في الشهر السابق.

Edita2021

هذه النتيجة أفضل من ما كان متوقعا من قبل مجموعة من المحللين الذين كانوا يتحدثون عن انخفاض.

وقال تشاو تشينغي خبير الإحصاء في المكتب الوطني للإحصاء في بيان إن “أسعار بعض المواد الخام انخفضت بشكل كبير” مما سمح “بتخفيف الضغط على الشركات”.

FNG2021

وكان الارتفاع الحاد في كلفة المواد الخام ولا سيما الفحم الذي تعتمد عليه الدولة بشكل كبير لتزويد محطاتها لتوليد الكهرباء، أثر إلى حد كبير على نشاط التصنيع في الأشهر الأخيرة، لذلك شهد انكماشا في سبتمبر وأكتوبر.

وخلال هذين الشهرين سجل مؤشر مديري المشتريات للمرة الأولى تراجعا منذ أوائل 2020 عندما كان وباء كوفيد-19 منتشرا في البلاد وتم إغلاق عدد كبير من المصانع في الصين.

أما مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي الذي يشمل قطاعي الخدمات والبناء، فقد بلغ في ديسمبر إلى 52.7 نقطة، مع انتعاش قطاعي النقل الجوي وصناعة الفنادق والمطاعم.

ويبدو أن المؤشر لم يتأثر بالحجر في مدينة شيآن (شمال) التي مُنع سكانها البالغ عددهم 13 مليون نسمة من مغادرة منازلهم لمدة أسبوع بعد ارتفاع عدد الإصابا بكوفيد-19.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النشاط الصناعي في الصين يتسارع خلال ديسمبر مع تراجع أسعار… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا