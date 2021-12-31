5 تريليونات دولار قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية…

– من المتوقع أن تستمر عمليات إبرام الصفقات بخطواتها الواثقة في العام الجديد، بعد عام تاريخي في نشاط الاندماج والاستحواذ ساهمت فيه إلى حد كبير سهولة الحصول على تمويل محدود التكلفة وازدهار أسواق الأسهم.

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وتخطت أحجام عمليات الاندماج والاستحواذ خمسة تريليونات دولار لأول مرة على الإطلاق بزيادة واضحة عن الحجم القياسي السابق الذي بلغ 4.55 تريليون دولار عام 2007 وفقا لبيانات منصة ديلوجيك للأسواق المالية.

وبحسب بيانات رفينيتيف، بلغت القيمة الإجمالية لصفقات الاندماج والاستحواذ 5.8 تريليون دولار في 2021، بارتفاع 64 في المئة عن العام السابق.

ومع توافر السيولة النقدية وارتفاع قيمة الأسهم في البورصات العالمية، أبرمت صناديق شراء كبرى ومؤسسات ورجال أعمال 62193 صفقة في 2021 بارتفاع نسبته 24 في المئة عن العام السابق مع تسجيل أرقام قياسية في كل شهر من السنة.

وتوقع عاملون في بنوك استثمارية أن تستمر نفس الحميّة في العام القادم رغم ارتفاع أسعار الفائدة الوشيكة.

وأسعار الفائدة الأعلى تعني زيادة تكلفة الاقتراض، وهو ما من شأنه أن يبطئ خطى نشاط الاندماج والاستحواذ. غير أن مستشاري الصفقات ما زالوا يتوقعون موجة من الاندماجات الكبرى في 2022.

وأحدثت سياسات نقدية توفيقية اتبعها الفيدرالي الأمريكي انتعاشة في أسواق الأسهم وأتاحت للمديرين التنفيذيين فرصة الحصول على تمويل بتكلفة بسيطة، مما شجعهم على السعي وراء أهداف كبرى.

وقادت الولايات المتحدة الطريق صوب عمليات الاندماج والاستحواذ إذ ساهمت بما يقرب من نصف الأحجام العالمية، وتضاعفت فيها قيمة هذه الصفقات تقريبا لتصل إلى 2.5 تريليون دولار في 2021 رغم أجواء مكافحة الاحتكار الأشد في عهد إدارة الرئيس جو بايدن.

ومن بين أكبر صفقات العام صفقة (إيه.تي آند تي) لدمج نشاطها الإعلامي مع ديسكفري والتي بلغت قيمتها 43 مليار دولار، وكذلك شراء شركة ميدلاين إندستريز في صفقة قيمتها 34 مليار دولار، واستحواذ كناديان باسيفيك ريلويز على كانساس سيتي ساذرن مقابل 31 مليار دولار، وانفصال العملاقين الأمريكيين جنرال إلكتريك وجونسون آند جونسون.

ووفقا لدراسة مسحية أجرتها جرانت ثورنتون وشملت منظمي صفقات ومستشارين، عبّر ثلثا المشاركين عن اعتقادهم بأن أحجام الصفقات ستزيد رغم التحديات الناجمة عن اللوائح والجائحة.

وشكّلت الصفقات في قطاعات مثل التكنولوجيا والمال والصناعة والطاقة والكهرباء الجانب الأكبر من أحجام عمليات الاندماج والاستحواذ.