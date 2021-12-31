العجز التجاري التركي يتسع بنسبة 6.9% في نوفمبر إلى 5.4 مليار…

وكالات _ أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي اتساع عجز التجارة الخارجية بنسبة 6.9% في نوفمبر على أساس سنوي ليبلغ 5.402 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.

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وقفزت الصادرات التركية في نوفمبر بنسبة 33.7% في حين زادت الواردات بنسبة 27.3% عنها قبل عام بحسب بيانات المعهد.

وخلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام، تراجع العجز التجاري 13.2% وبلغ حجمه 39.35 مليار دولار.