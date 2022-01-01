شركات الطيران الأمريكية تواصل إلغاء الرحلات مع ارتفاع إصابات…

بلومبرج _ ارتفع عدد رحلات الطيران التي تم إلغاؤها في الولايات المتحدة ليصل إلى 1125 رحلة، في وقت قيد فيه ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا أطقم الطيران. كما تهدد العواصف إحداث اضطراب أكبر لحركة السفر خلال عطلة أول أسبوع في العام الجديد.

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ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، ألغت شركة جيت بلو إيروايز كورب 175 رحلة، بما يشكل 17 في المائة من رحلاتها المقررة، بحلول الساعة 0420 مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي لنيويورك.

وألغت شركة اليجيانت 96 رحلة، أو 19 في المائة من رحلاتها المقررة، وشطبت يونايتد إيرلاينز 199 رحلة، بما يمثل 9 في المائة من رحلاتها المقررة.

وتأتي هذه الاضطرابات بعد إلغاء آلاف الرحلات خلال عطلة عيد الميلاد، حيث هبت عواصف شتوية، وتزامنت مع نقص في عدد الموظفين بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا جراء متحور أوميكرون.

وقالت شركة جيت بلو في رسالة عبر البريد الالكتروني: “مثل كثير من الأعمال والمنظمات، نشهد قفزة في عدد طلبات الإجازات المرضية بسبب أوميكرون”.

ولمنح الركاب وقتا لوضع خطط أخرى، خفضت الشركة، ومقرها نيويورك، جدول رحلاتها حتى 13 كانون ثان/ يناير المقبل.