إيكيا للأثاث تعتزم رفع أسعارها 9% في 2022 لمواجهة ضغوط…

العربية نت _ أعلنت مجموعة “إيكيا” السويدية للأثاث أمس الخميس، أنها ستضطر إلى زيادة أسعارها بمعدل 9% في عام 2022، لمواجهة مشاكل النقص في المواد الأساسية وارتفاع كلفة النقل عالميا.

وقالت شركة “اينجكا جروب” القابضة والتي تشرف على أكثر من 90% من متاجر “إيكيا” حول العالم: “للأسف، للمرة الأولى منذ أن بدأت تكاليف مرتفعة أكثر بالتأثير على الاقتصاد العالمي، سنضطر لأن نحمل زبائننا بعض الزيادات في الكلفة”.

وأضافت الشركة التي يقع مقرها في هولندا: “مثل الكثير من القطاعات الأخرى، تستمر إيكيا في مواجهة قيود كبيرة على النقل والمواد الأساسية التي تزيد الكلفة من دون توقع أن يتوقف ذلك في المستقبل القريب. ومن المتوقع حدوث اضطرابات في معظم عام 2022”.

قالت اينغكا إن الزيادات الرئيسية في التكاليف المرتبطة بأسعار النقل والإمدادات “يُشعر بها خصوصًا في أميركا الشمالية وأوروبا”.

وأوضحت الشركة القابضة: “سيكون معدّل الارتفاع (بالتكاليف) لدى اينغكا غروب 9% على المستوى العالمي، مع تفاوت بالأسعار حسب الدول ومجموعة المنتجات، ما يعكس الضغوط التضخمية المحلية”.

واستوعبت مجموعة “إيكيا” حتى الآن التكاليف الكبيرة الناتجة عن التوترات اللوجيستية الرئيسية الناجمة خصوصا عن انتعاش الطلب في نهاية المرحلة الأولى من الجائحة.

ويأتي الإعلان على خلفية تسارع حاد في التضخم في جميع أنحاء العالم، عززه اضطراب عميق في سلاسل التوزيع ونقص في سلع أساسية للتجارة الدولية.

وترافقت الظاهرة بارتفاع أسعار المواد الأساسية (خشب ونحاس وفولاذ) والطاقة (وقود وغاز وكهرباء).