البريد: استمرار العمل بالأكشاك والسيارات المتنقلة يومي…

إسلام فضل – قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إنها قررت استمرار عمل جميع الأكشاك البريدية وبعض مكاتب البريد وسيارات البريد المتنقلة على مستوى الجمهورية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وأضاف فاروق، في بيان صادر اليوم السبت، أن مواعيد العمل يوم الجمعة ستبدأ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً، ويوم السبت ابتداء من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا؛ بهدف الحد من تزاحم المواطنين على مكاتب البريد خاصة في فترات صرف المعاشات والمرتبات.

وأوضح أن الهيئة اتخذت ذلك القرار لتدابير والإجراءات التي تهدف إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات التي يقدمها البريد المصري بكل سهولة ويسر، ودعم أيضًا خطط الدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى تشكيل لجنة لمتابعة انتظام العمل بتلك المنافذ وتقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت، بالإضافة إلى تغذية جميع ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية خلال العطلات الرسمية.