مستشار الرئيس للشئون الصحية: لدينا 121 مليون جرعة لقاح…

أ ش أ – قال مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتبع “سياسة حكيمة” في توطين كثير من الصناعات التى تحتاجها الدولة.

وأشار تاج الدين، خلال اتصال هاتفي مع برنامج صالة التحرير الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية صدى البلد، اليوم السبت، إلى أن مصر بلد كبير وفي حاجة لمجمع كبير لإنتاج الأطراف الصناعية التي تستخدم في علاج الكثير من الأمراض وكجزء من الوقاية من بعض الأمراض.

ونوه إلى أن مصر تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من الصناعات وتصدير الفائض عن حاجتها، موضحا في الوقت ذاته أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه بحصر أنواع الإعاقات الحركية في مصر ومدى احتياجنا من الأطراف الصناعية، مؤكدا أن مصر تغلبت كليا على شلل الأطفال.

وأكد أن الدولة المصرية عملت على إحداث توازن كبير بين الحد من انتشار فيروس كورونا مع الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي.

وبين أن عدد جرعات لقاح كورونا المتواجدة في مصر حوالي 121 مليون جرعة، مشيرا إلى أن عدد الجرعات التي جرى إعطاؤها للمصريين تصل إلى 60 مليون جرعة ما بين جرعتين (أولى وثانية).

وتابع: “أنه يجرى تطعيم أكثر من نصف مليون مصري بلقاحات كورونا يوميا”، مشيرا إلى أن الدولة المصرية توفر اللقاحات للمصريين، وتم البدء في إعطاء الجرعة الثالثة لمن مر على حصولهم على الجرعة الثانية (6 شهور)، خاصة الأطباء وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ولذلك لتعزيز قوة المناعة.

ولفت إلى أن تحورات كورونا أمر طبيعي ومتوقع، وأعراضها بسيطة، لكنها سريع الانتشار بشكل كبير، كما أن ظهور متحور (فلورونا) أمر متوقع وهو مزيج بين الإنفلونزا وكورونا.

وتابع: إن مصر في نهاية الموجة الرابعة، ونتابع الأعداد المصابة بدقة شديدة وعندما يثبت أعداد الإصابات؛ تبدأ في الانخفاض؛ نستطيع الحديث عن عبور ذروة الموجة الرابعة.