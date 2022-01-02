ليبيا تخفض إنتاجها من النفط 200 ألف برميل يوميا لمدة أسبوع

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وكالات – قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، في بيان اليوم السبت، إن إنتاج النفط سينخفض 200 ألف برميل يوميا لمدة أسبوع لأعمال الصيانة الضرورية لخط الأنابيب الرئيسي بين حقلي سماح والظهرة.
وأضاف البيان أن أعمال الصيانة ستتسبب في خسارة فرص بيعية تتجاوز 107 ملايين دولار.
وقالت شركة الواحة للنفط إنها انتهت من جميع التجهيزات الفنية للبدء بتخفيض الإنتاج بين الحقلين المرتبطين بميناء السدرة.
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